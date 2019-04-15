2019自造者嘉年華27日登場 智慧成型機讓創意變生意

2019-04-15 16:02

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕「2019新竹自造者嘉年華會」將於27至28日在清大台積館舉行，其中能輕鬆替maker複製作品的「桌上型智慧真空成型機FORMART」格外吸睛，市府勞工處表示，月底活動除了自造者工坊、趣味互動競賽、互動藝術展覽以外，也邀請與在地maker長期合作的資深自造者參與論壇，從教育與創新角度談台灣自造者運動，市長林智堅邀請市民朋友參與，感受創客們的創作熱情。

承辦單位享印學堂創辦人賴信吉表示，本屆新竹自造者嘉年華，有體驗工作坊、講座及競賽活動，主題包含雷切創作、3D列印、手作及多寶格工作坊等。以競賽的方式讓各個年齡層的Maker皆能體驗機器人實作及團隊合作創作，並於過程中培養邏輯思考能力。互動藝術品與創客攤位多達20式，讓參加者體驗創意實現的過程，享受動手做的美好。

記者會現場最引人注目的展品是邁雅設計（MYYARD）的桌上型智慧真空成型機FORMART，創辦人史承彥表示，它是協助手作達人製作模型、用於複製、小量生產的利器，只要捏一捏黏土靜置硬化，或用油土、木模、馬鈴薯雕刻出你的創意，放上 FORMART 立刻將創意複製成型。史承彥說，這是從手作達人使用者需求端發想，不需要懂數位繪圖，無需操作3D列印機，也能做出模型，讓產品輕易地量產。

林智堅表示，「Maker」被視為啟動未來創新的重要角色，不管是從興趣、解決問題、創意發想或創業的出發，可培養市民創新實踐能力，大家都可成為設計者，並成為創客。創客產出與商業價值連結起來，就成為創業的基礎，創客作品商品化，帶動經濟價值成長，也會為新竹市的經濟社會更加前進。

勞工處處長黃錦源表示，新竹市創新產業加速中心以「自造者夢想基地」為核心，作為整合自造者運動的活動平台，去年舉辦了「舊城好生活設計松」和「新竹X梅竹黑客松」兩場青年新創競賽活動，讓優秀的青年創客的創意、創造力和實踐力有相互激盪、競逐，獲得很大的迴響。

2019自造者嘉年華將於27日登場 ！（記者蔡彰盛攝）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/