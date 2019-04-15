客家貢獻獎得主尤約翰牧師回東勢看老友

2019-04-15 15:55

〔記者歐素美／台中報導〕挪威籍牧師尤約翰50多年前來台傳教，對台中東勢客家鄉親無私奉獻，，雖然20多退休回挪威，最近與夫人尤白嘉莉醫師一起回東勢探望老朋友及信義老人養護中心，市府客家事務委員會主委江俊龍今天特別代表市長盧秀燕，獻上花束與贈禮致意，表達市府對尤牧師的感謝和尊敬。

客委會指出，民國55年，尤牧師夫婦到東勢接續其牧師父親尤漢森的醫療傳道工作，當時尤牧師負責宣教，並用相機、攝影機紀錄東勢的常民文化，夫人尤白嘉莉醫師則負責診所醫療工作，除在診所幫山城民眾看病，並經常開車到各村落巡迴醫療；同時，也認真學習客家話，認為講當地的語言是對當地人的尊重。

民國80年，尤牧師有感於台灣老人化愈來愈嚴重及老人照護資源嚴重不足問題，將父親尤漢森在山城東勢開辦的「信義診所」轉型為「信義老人養護中心」，延續對社區老人的關懷，讓長輩能安心度過晚年生活，也為山城地區老人照顧服務立下良好典範，尤白嘉莉並於105年榮獲衛生福利部頒發第26屆醫療奉獻獎；尤牧師也於106年獲得客家委員會客家貢獻獎傑出成就獎。

目前尤牧師夫婦已退休回到挪威，仍不定期回到東勢探視老朋友及老人養護中心，關心教會福音工作及老人照顧服務的現況。

客委會主委江俊龍今天代表市長盧秀燕歡迎尤牧師夫婦，雙方相談甚歡，牧師更用道地的東勢客家話與江主委對談，聊起當年在東勢生活的點點滴滴，十分高興。江俊龍特別感佩尤牧師重視客語傳習的重要性，呼籲大家用各種方式保存客家文化。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/