獲日內瓦發明展金牌、特別獎 中市化妝品業者為台灣爭光

2019-04-15 15:51

〔記者張菁雅／台中報導〕第47屆日內瓦國際發明展傳來捷報，位於台中市的佐登妮絲集團以美白抗老護膚專利原料Caritas JD，獲得金牌及特別獎的肯定。業者今日表示，該集團自2015年開始，正式啟動「一年一發明獎、一專利、一特殊商品」的研發計畫，未來將積極朝創新研發邁進，為台灣爭光。

佐登妮絲表示，日內瓦國際發明展今年共有40個國家、超過800件作品參賽，台灣參賽作品41件，共拿下18金、12銀、11銅和6項特別獎；其中，佐登妮絲研發的美白抗老護膚專利原料Caritas JD，報名參加「食品、飲料、化妝品、輔助醫事的器材、健康及衛生用品組」，全球僅2家化妝品廠商入圍，佐登妮絲即是其一，更一舉拿下金牌及特別獎。

佐登妮絲指出，該集團自2015年開始，正式啟動「一年一發明獎、一專利、一特殊商品」的研發計畫，Caritas JD已陸續獲得2018年SNQ認證、國家生技醫療品質銅獎、德國紐倫堡國際發明銀獎等肯定，未來也將積極朝創新研發邁進，為台灣爭光。

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