被823水災淹怕了 嘉義縣採購客製化賓士級抽水機拚治水

2019-04-15 15:53

〔記者林宜樟／嘉義報導〕去年823大雨造成嘉義縣嚴重淹水，縣府為提升防災，救災能量，以1億3750萬元經費採購110部客製化新式抽水機，可24小時連續抽水，每秒抽水量為0.3公噸，新機最近陸續交貨，今天嘉義縣長翁章梁進行測試，抽水機運作正常，預計最晚7月底新機全數交貨。

嘉義縣府水利處長林谷樺說，823大雨嚴重淹水，舊型抽水機每運轉8小時就需停機檢查，之後再重新運轉，避免損壞，水災後縣府決定採購客製化的抽水機，從日本進口工業用引擎作為動力來源，數位控制系統結合GPS定位，可隨時傳輸位置及運轉情形，讓水利人員能依淹水情形即時調配、檢查及保養，「可說是賓士級抽水機」。

翁章梁說新抽水機每部機組契約價金為125萬元，每台由中央補助60萬元，共6600萬元，其餘由縣款支付；目前各鄉鎮市公所回報抽水機需求，彙整統計為148台，目前嘉義縣有126台移動式抽水機，加上新採購的抽水機，4月底第一批到貨時可達163台，滿足全縣需求，舊型的抽水機將逐批汰換。

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