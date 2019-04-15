2020全中運屏東接棒 將請她操刀主視覺

2019-04-15 15:50

〔記者邱芷柔／屏東報導〕今年全國中等學校運動會將於4月20日至25日在高雄市舉辦，屏東縣長潘孟安今天親自授旗給屏東縣代表隊並致贈代表隊服，勉勵參賽選手發揮平日訓練成果，為屏東爭光，潘孟安也同時預告，明年屏東將迎接30年來第一次舉辦的全中運，明年全中運除了精彩的運動賽事，Intel無人機也將再度演出，並有旅美設計師江孟芝為活動主視覺操刀，再創屏東榮耀。

潘孟安表示，為了發展屏東體育，縣府成立全國第一個體育發展中心，積極建構三級五區的運動人才培訓，與縣內大專校院銜接，鼓勵選手留縣發展，目前全縣運動教練總人數已達68位，在教練們陪伴下，去年屏縣在全中運拿下14金、18銀、17銅亮眼成績，期待今年選手們再創佳績，同時也提醒選手們在競賽過程注意安全，發揮平常訓練實力為屏東爭光。

潘孟安說，縣府團隊有了台灣燈會在屏東的成功經驗，執行委員會這次也派出觀摩團前去全中運主辦城市觀摩學習，目前縣內每個月也都舉辦不同項目的大型賽事累積經驗，持續為競賽場地、設備升級，明年賽事場域將擴及全縣，透過賽事的擾動促進地方經濟，同時還要與屏東出生的設計師江孟芝合作，並有Intel無人機等許多精彩可期的節目，期待做好東道主的角色。

旅美設計師江孟芝在屏東出生，在美工作期間，許多國際品牌像是Nike、M·A·C 彩妝、資深堂及風靡全球的線上遊戲「英雄聯盟」等都是她的客戶，去年江孟芝更為紐約地鐵車廂進行彩繪，讓世界看見台灣，縣府找來江孟芝合作，掀起話題也可望再創台灣燈會主視覺熱潮。

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