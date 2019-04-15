日視障鋼琴家到惠明 與盲生合奏「故鄉」

2019-04-15 15:53

〔記者歐素美／台中報導〕日本視障鋼琴家辻井伸行（NOBU），應台積電文教基金會之邀，15日到台中惠明盲校進行精彩演出，NOBU與盲校師生分享奮鬥經驗，鼓勵盲生發揮自我潛能，惠明盲生呂文貴並以小提琴，和NOBU合奏日語「故鄉」一曲，讓NOBU十分開心。

今年30歲的視障鋼琴家辻井伸行，獲樂迷暱稱「NOBU」，爸爸為婦產科醫師，媽媽是播音員，出生時全盲，但上帝關起一扇門，又為他開了一扇窗，雖然視障，但NOBU擁有驚人的聲音記憶，1歲半時，母親即找老師教他彈琴，2009年即在美國范．克萊本鋼琴大賽中勇奪首獎。

NOBU今天應台積電文教基金會的邀請，到惠明盲校演奏，讓盲生聽得如癡如醉，惠明盲生呂文貴要求即席合奏，NOBU立馬答應，兩人合奏日語「故鄉」一曲，贏得現場如雷掌聲，NOBU也笑得十分開心。

NOBU現場與盲生分享心路歷程指出，為了完美演出，演奏前會練習7至8小時，前一天並會做一些自己喜歡的事情，例如吃好吃的東西、找人聊天，放鬆心情。盲生詢問「彈琴開心嗎」？NOBU表示「很開心」！

台積電文教基金會執行長許峻郎表示，「台積心築藝術季」長期散播藝術種子，今年首次邀請視障藝術家進入藝術季，促成「一場看不見的見面會」，盼更多人聆聽到惠明盲校的心靈，並帶動社會大眾對視障教育的關懷。

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