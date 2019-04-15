苗栗縣「貓裏作家講堂」啟動 12場次接力開講

2019-04-15 15:24

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府為推廣在地文學，將於4月19日至7月27日推出12場次「貓裏作家講堂」活動，邀請在地作家與民眾面對面談創作歷程、聊故鄉風光及分享在地真情故事，苗栗縣長徐耀昌邀請鄉親深入了解貓裏人文風情。

貓裏作家講堂系列講座將巡迴苗栗縣11鄉鎮市舉辦，邀請資深作家王幼華、龔萬灶、何來美及去年「苗栗縣文學集」新書出版徵選作家，包括傅銀樵、丁威仁、陳忠本、王碧雲、黃碧清、鄧榮坤、梁純綉、張燕輝、林錫霞等9人擔任講師。

苗縣府教育處今天在縣立圖書館召開記者會為活動宣傳，國聯合大學客家學院院長林本炫及劉煥雲教授聯合主持的客語說四句及揣令子（猜謎語）贈書活動暖場。

此外造橋國小學童以生動的客語口說藝術表演，引出12場講座內容提要，博得滿堂彩。

欲參加民眾可至苗栗縣立圖書網站報名（http://lib.miaoli.gov.tw ），或電洽037-559001。

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