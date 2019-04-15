基隆市春遊補助 交通部投入2444萬締造逾10倍效益

2019-04-15 15:23

〔記者俞肇福／基隆報導〕交通部長林佳龍說，從暖冬到春遊，交通部一直在思考要如何結合地方倡議，給予春遊補助，今年關於基隆市的春遊補助，交通部預計投入基隆市2444萬元，除了自遊跟團體旅遊，還包括海洋老鷹嘉年華等地方提案，預計將創造10倍以上效益。

林佳龍呼籲大家，來到基隆除了享受地方特有體驗，也可以結合交通部觀光局北海岸暨觀音山風景區管理處推荐的景點，期待結合地方創生，讓小鎮漫遊成為未來台灣的觀光特色。

林佳龍說，除了今年40個小鎮，期待在未來5年內，累積到100個浪漫小鎮，基隆市推動正濱色彩屋帶動地方投入的成功故事，除了值得各界參考，交通部也會投入更多資源。

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