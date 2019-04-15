厲害！ 這所學校超過7成學生通過乙級檢定

2019-04-15 15:19

［記者黃淑莉／雲林報導］乙級檢定成績揭曉，雲林北港農工高三有184人報名，已取得135張乙級證照，通過率超過7成，其中電機科張鈺妤、蔡雅婷通過工業配線乙級技術士，成為北農創校來首次有女學生取得該證照。

北農校長廖宏瑩指出，學校鼓勵學生考證照，不僅是對自己學習成果驗收，對未來就業也很有幫助，乙級必須高三才能報名，今年學校通過率超過7成，比往年優異，學生要準備四技二專統一入學測驗、學校課業及證照考證，功課及壓力很大，能有這樣表現值得獎勵及肯定。

張鈺妤爸爸是台電公司外包商的工程師，小時候常看爸爸畫配電設計圖，加上愛把玩具車、機器人拆解又組裝，國中畢業選擇就近讀北農機械科，愈讀愈有興趣；蔡雅婷是國三畢業前聽到北農的招生介紹，覺得機械科可以考取很張證照，對以後就業有幫助決，選擇進入北農機械，2人已取得一張乙及2張丙級。

同樣機械科的蔡官邑現有一張乙級、4張丙級，國中成績平平，跟著同學讀機械科，進入高中成績在班上都表持前3名，這次報考2項乙級檢定人，機械加工及電腦輔助機械設計製圖，因為學科同一天，機械加工取得乙級，另一個術科已通過，再補測學科即可。

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