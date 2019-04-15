斥資逾2億、歷經3年修復 台南水交社文化園區展演活動本月登場

2019-04-15 15:24

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市水交社文化園區斥資2億元、歷經3年修復，預計5月完成古蹟展館點交，將於10月25日試營運，12月25日正式營運。而首場展演活動—地景音樂會將在本月27日率先登場。

水交社文化園區內的「原水交社宿舍群」為市定古蹟，包括3棟將級宿舍及5棟校級宿舍，園區歷史橫跨蓋明清古墓至戰後軍眷居所。1941年日本海軍「台南航空隊」成立，進駐台南飛行場並設立水交社，在鄰近桂子山區興建眷屬宿舍；水交社取「君子之交淡如水」之意，當時為日本海軍軍官親睦、社交團體設施，戰後由空軍接收為空軍眷村，1956年「雷虎特技小組」飛行官及眷屬進駐居住，曾孕育逾50位將軍，文化局今天也邀請多位曾居住在水交社的將官們回到水交社，了解目前的進度及開幕活動規劃。

水交社保留少見的武官宿舍，未來將規劃8大主題館，分別為文學沙龍館、眷村主題館-天空的凝視、劇場展演館-眷戀煙花燦爛的歲月、水交社歷史館、飛行英雄館-美軍在台南、飛行親子館-童年‧遊戲‧話眷村、眷村食堂、藝術特展館-水交社攝影，共同構築出水交社記憶。

雖然園區10月份才試營運，這個月起就會陸續推出「2019眷戀水交社」集點換開園好禮系列活動，包括地景音樂會、眷村電影放映會、社區劇場-那些煙花燦爛的歲月、教習劇場-眷戀何方等，各項活動皆免費參加，詳情可查詢「水交社文化園區-台南市政府文化局」臉書粉絲專頁。

水交社文化園區各展館將於5 月辦理點交，10月25日試營運。（記者劉婉君攝）

多名將官及空軍官校校方人員了解水交社文化園區目前進度。（記者劉婉君攝）

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