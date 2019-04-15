9旬嬤支架裝8年未追蹤 支架竟阻塞下肢險壞死

2019-04-15 15:39

〔記者蘇孟娟／台中報導〕一名高齡90歲的阿嬤，8年前因血管彈性不良置放腹主動脈支架，但阿嬤8年來未曾回院追蹤及服抗凝血藥物，最近阿嬤屢有左腹及大腿疼痛，赴醫檢查，澄清醫院心臟血管外科經電腦斷層發現，阿嬤的支架嚴重阻塞及並出現超大血管瘤，已導致左腹及下肢缺血性疼痛，險缺血壞死，經微創導管清除血栓手術，成功打通動脈血管後改善。

澄清醫院心臟血管外科主治醫師南玉芸指出，阿嬤因吃不下、噁心、嘔吐、頭暈等症狀入院檢查，因她有長年的糖尿病病史，腎功能長年不佳，經檢查發現已有腎衰竭情況，阿嬤接受血液透析，但另在住院期間不斷表達她的左腹及大腿疼痛，疑有有下肢缺血情況。

南玉芸指出，經進一步電腦斷層檢查，發現阿嬤放置的腹主動脈支架中的左骨髂動脈支架有血栓嚴重阻塞，右骨髂動脈支架末端另有8公分大的血管瘤，以致下肢出現缺血情況，若未及時處理，恐有下肢缺血壞死危機。

考量阿嬤年事已高，以微創導管清除血栓手術，將左骨髂動脈支架內的血栓清除乾淨，保持血流暢通；而右骨髂動脈支架末端的8公分大血管瘤，則以延伸加長支架隔開血管瘤，預防血管瘤破裂的危險，目前阿嬤已順利出院。

南玉芸指出，原來阿嬤8年前在北部接受腹主動脈支架手術，但術後搬到台中居住，疏於回院追蹤也未服用抗凝血藥物，以致出現血栓；呼籲民眾若有裝設支架，務必定期回診，另如有不明原因的下肢疼痛絕對不能疏忽，因為血管相關疾病千變萬化，有症狀必須由心臟血管外科評估心血管系統。

此外，她也指出，裝有腹主動脈支架的民眾若發現下肢出現雙腳溫度溫差多或有變色包括腳變花花、烏黑或泛色等色變及感覺麻木時，有可能出現周邊血管狀況，最好儘速就醫，尋求醫師診斷。

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