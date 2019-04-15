騎車更安全！ 機車危險感知教育平台今起上線

2019-04-15 15:18

〔記者陳宜加／台北報導〕為提升機車騎士行車安全，公路總局建置「機車危險感知教育平台」，今天起正式上線，透過實境影片，自我測驗危險感知思維，當實際行駛道路時，遭遇狀況將能儘快反應。公路總局並列入機車駕照考照前講習課程，須先通過測驗。

公路總局表示，透過機車危險感知教育平台，觀看行駛道路實境影片，自我測驗是否對行車環境具有危險感知，測驗結果並提供正確解答、危險感知思維，透過不同主題情境練習，讓機車騎士提升事先察覺潛在風險的感知，真實行駛道路時，遇到類似狀況就能儘早採取注意的行動，避免發生危險，降低事故機率。

平台危險感知影片共分為四大類，包括近年機車肇事主因、防禦駕駛、近期重點宣導政策、機車特性，共計十一種危險感知型態，包括未依規定讓車、轉彎不當、未保持安全距離與間隔、違反號誌與標誌管制、注意車前狀況、行駛中注意其他車安全、視野死角、彎道、道路施工或縮減、注意內輪差及施工鐵板等。

公路總局監理組副組長魏武盛表示，共拍攝廿支實況影片，每支影片約卅秒，在測試過程中一遇到設計的危險情境，騎士就必須採取減速、煞停或行車閃避等因應動作，方法為點擊按鈕或螢幕畫面，測試後顯示結果、影片解析與危險感知思維說明供測試者參考。

公路總局指出，平台已列為機車駕照前講習課程，並將持續蒐集意見、精進功能，預計自九月開始，申請機車駕照考驗須先於平台完成測驗，才可預約考驗。

機車危險感知教育平台網址為https://hpt.thb.gov.tw/ ，公路總局呼籲民眾至平台自我測試行車危險感知，提升騎車行駛道路所須具備事前察覺行車環境風險能力。

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