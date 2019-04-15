小一生遭隔離陽台午睡案 監委要教育部檢討改進

2019-04-15 15:09

〔記者謝君臨／台北報導〕新北市某國小李姓教師，長期將1年級學生隔離至教室外陽台午睡，時間約達1年，全案經家長投訴才曝光，新北地院日前依業務過失傷害罪，判李女拘役50天；民事部分，一審判校方須國賠18萬餘元；針對此案，監察院也已通過調查報告，要求教育部及新北市教育局檢討改進。

負責調查此案的監委田秋堇表示，此調查案有如切片檢查，凸顯整個體罰事件的處理機制，由於一開始無外部專業力量協助，讓學校、老師、家長、學生等，陷入冗長而痛苦的拉鋸爭議，歷時3年，方以1支申誡結案，相關單位實應深入檢視我國教育法規及制度，檢討不符國際兒童權利公約之處。

報告指出，該師於2014年擔任導師時，於午休時間，將學童隔離至教室半戶外陽台午睡，時間約達1年，並曾命學生跪地用抹布拖地10圈、摀嘴站在講台罰站等方式進行管教；該生就診後，醫院開立診斷證明書，「推測患者的精神疾患與過去導師的處罰相關…」，但李師仍堅持管教的正當性，引發爭議。

監委表示，該生遭隔離期間甚至包括冬季，學生蓋著外套、蜷曲在椅子上獨自於陽台午休，想來令人心痛，也導致該生於同儕中被「標籤化」，他曾主動想回教室午休，竟被同學要求到陽台，說那才是他午休的地方。

監委指出，新北市教育局與社會局接獲投訴後，將事件交由學校調查，校方強調學校的專業在「教學」，不在「調查」，由於忽略了陽台安全性與管教方式標記性等重要爭點，導致該師原被記2支申誡卻申訴成功，而後新北市教育局主動向「教育部中央教師申訴評議會」提起再申訴，該師才記1次申誡。

監委認為，學校除欠缺調查專業，教師間基於同事情誼，易有左右為難困擾，外界也會質疑校方難以做出客觀決定。因此，本案諮詢專家學者表示，事發時校方只做事實蒐集，不要介入事件性質認定是否為管教或體罰。此外，校方調查家長皆無參與及異議機會，主管機關應進行務實之檢討修正。

監委強調，整起調查事件耗時多年，牽動許多制度面不足之處，國際兒童權利公約國內法化至今已5年，為了確保我國兒童人權，應如何修正相關法令及機制，實在是各界應嚴肅面對與思考的。

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