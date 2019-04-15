這所學校打造攀岩場、獨木舟 為的是這群學生

2019-04-15 14:31

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣義峰高中打造攀岩場、獨木舟，不是為了玩，而是為了幫助特教生翻轉人生，希望透過運動訓練體能與肌力，提升體能與做事效率，盼特教生在畢業後能為職場所接受，順利找到合適的工作。

校長王安順表示，義峰高中的體育或休閒活動項目很多，除主流的棒球、籃球、木球外，也有空氣槍，但對特教生而言，這些主流項目有些需要團隊合作，需要戰略運用，特教生在這些運動項目中，很難發光發熱，所以學校特別開發攀岩場、獨木舟活動，可訓練特教生的體能、率能，除可自我訓練外，還能獲得成就感，甚至可對外參加比賽，學校已規劃未來獨木舟項目將參加在日月潭的比賽。

副校長張菁惠表示，為了翻轉外界對特教生的刻板印象，學校斥資50萬元，打造寬高都有6公尺高的攀岩場，並翻修獨木舟，提供特教生練習機會，希望強化學生的肌力與肢體協調力，所有的特教生都已參加過攀岩場訓練，甚至連肢體障礙的特教生也曾嚐試攀岩，雖然爬的不高，但這一點點高度，卻讓孩子人生跨入完全不同的領域。

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