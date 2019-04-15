垃圾外運焚化遭拒收恐引發垃圾危機 埔里公所要揪禍首

2019-04-15 14:10

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮公所清潔隊的垃圾轉運車，日前外運垃圾焚化處理時，卻被查出有醫療廢棄物及資源垃圾，導致整台轉運車退運，公所已積極要揪出亂丟事業廢棄物的禍首，縣府也呼籲民眾做好垃圾分類，一旦垃圾外運處理遭拒收，對沒有焚化爐的南投縣，將是非常嚴重的後果。

南投縣沒有垃圾焚化爐，縣內鄉鎮一般家庭垃圾須仰賴集中外運焚化處理，日前埔里鎮公所清潔隊20噸的垃圾轉運車，滿載垃圾到苗栗縣焚化爐，卻被抽查驗出有資源回收物，甚至是針筒、藥品、包裝資材等醫療廢棄物，當場遭退運。

垃圾轉運車只能回到埔里清潔隊，將整車垃圾落地破袋，動員清潔隊員頂著酷熱，在發臭的垃圾堆中逐一分類，才可再次進入焚化爐焚燒，目前已根據醫療廢棄物的相關包裝資訊及內容物，進一步追查可疑的醫療院所，若確認廢棄物來源，報請縣府環保局依廢棄物清理法開罰，絕不寬貸。

清潔隊強調，垃圾轉運車遭拒收退運，不僅垃圾重新分類整理

浪費人力與時間，也讓埔里維持近10年的優良紀錄破功，因為這一筆不良紀錄，日後轉運車進場前可能得接受更嚴格的抽檢稽核，增加垃圾外運處理時間及人力成本，受害的還是埔里全體鄉親，呼籲民眾把垃圾丟進垃圾車前得三思，務必做好分類，同時將心比心，別再給辛勞的清潔隊員添麻煩。

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