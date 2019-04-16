省荷包》五月報稅新制 今年三大族群免繳稅！

2019-04-16 15:36

〔記者周采薇／台北報導〕五月報稅季即將到來，由於去年所得稅修法，今年民眾在申報綜合所得稅時，有三大利多：「調高四大扣除額」、「取消最高稅率45％」和「股利所得課稅採二擇一」，政府祭出減稅大紅包，要讓民眾有感。

今年標準扣除額從9萬調升到12萬元，有配偶則為24萬元；身心障礙以及薪資特別扣除額提升到20萬元；5歲以下幼兒學前扣除額則是從2.5萬大幅調升至每人12萬元，預估受益戶達542萬戶。

根據財政部試算表，年薪40.8萬元以下的小資族、年薪81.6萬元以下的雙薪家庭和年收入在123.2萬元以下，育有二個未滿5歲子女的四口之家，都不用繳稅。如果未達以上條件，試算以單身小資族月薪3萬2，加上一個月的年終，年薪一共是41.6萬元，去年要繳納的稅金為5,500元，今年則繳納400元，一共可以省下5,100元。雙薪以及有兩名5歲以下的幼兒家庭，若採合併申報、稅率5%計算，雙薪小夫妻比去年省下10,200元，育兒的四口之家更是省下了19,700元。

台北國稅局審查二科股長呂桂守表示：「為了降低受薪階級、育兒以及身障者的租稅負擔，財政部適度的做出稅法修正跟檢討，讓整個租稅更為公平」。新的稅制除了鼓勵生育，同時也幫小資族減輕負擔。

除了民眾最有感的扣除額調高，最高的累進稅率45%也被刪除，目前累進稅率為5%、12%、20%、30%以及40%，也就是所得稅達1031萬元以上的繳稅大戶，今年得以省下5%稅賦。 股利所得改採合併或分開計稅二擇一，擇優適用。合併計算稅額，按照全戶股利的8.5%計算可抵減稅額，每戶可抵減金額以8萬元為限；分開計稅，將股利獨立以28%計算應納稅額，再與其他的納稅額合併報繳。

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