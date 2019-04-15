台南學甲慈濟宮「上白礁」登場 傳統香陣重組吸睛

2019-04-15 13:48

〔記者楊金城／台南報導〕慶祝保生大帝1041歲神誕日，台南市市定民俗的學甲慈濟宮「上白礁謁祖」遶境祭典今早登場，比過年還熱鬧，開路先鋒集和宮人力扛行的蜈蚣陣和今年重組復陣的藝閣、陣頭、「輦宮」吸睛，商家住戶擺設香案接駕，跪地躦蜈蚣陣、躦慈濟宮開基保生二大帝神轎求平安。

學甲慈濟宮奉祀869年歷史的保生二大帝神像，358年前由李姓祖先跟隨鄭成功軍隊迎請來台至學甲頭前寮將軍溪畔登陸，被喻為台灣保生大帝開基祖廟，每年農曆3月11日「上白礁」遙祭福建白礁慈濟祖宮和列祖列宗，象徵飲水思源、薪水相傳，每4年一次大遶境稱為「學甲香」，是台南濱海5大香科之一。

「上白礁」最著名是開路先鋒的學甲後社角集和宮蜈蚣陣，全台唯一人工扛行的蜈蚣陣，今早7點45分繞行慈濟宮三圈去煞避邪後出發，由於神轎、陣頭、藝閣遶境隊伍長達2公里，最後押陣的慈濟宮保生二大大帝神轎直到上午10點30分多才走出廟埕。

學甲上白礁遶境中，真人藝閣學甲羅姓角八仙棚、宅口興太宮五虎平西、太子伏龍、煥昌文衡殿哪吒鬧東海、三角仔清保宮八仙過海、下社角白礁宮董漢尋母、哪吒鬧東海。開路先鋒蜈蚣陣、錦繡角田龍舘宋江陣、中社宋江舘宋江陣、中角謝姓獅團金獅陣、宅港慈德宮十二婆姐陣、中洲慈福宮高蹺陣、頭港鎮安宮的軟身福德正神等香陣都很吸睛。

學甲慈濟宮董事長王文宗說，今年上白礁文化復興，代表各庄角頭藝閣、陣頭復陣重組的有學甲中草坔中隆宮「紡車輪」、東竹圍「八美圖」、內角太安宮「封神榜」、後社聖和宮「郭子儀大戰烏鳳仙」、學甲慈濟宮的漢聲軒北管、採茶舞陣、國樂團。

慈濟宮也在臉書號召信眾陪隨香，贈送保生金符、上白隨香旗，也有信眾為大道公祖擔馬草水還願。

此外，4月19日（農曆3月15日）保生大帝神誕日，上午8點起有國樂團、漢聲軒北管、學甲十三庄國小藝陣輪番上陣祝壽表演，也發1041顆壽桃及頭香讓信眾吃平安，當晚7點有明華園歌仔戲總團演出。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/