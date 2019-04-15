視察鐵砧山崩塌整治工程 蔡其昌：遊客安全更有保障

2019-04-15 13:26

〔記者歐素美／台中報導〕立法院副院長蔡其昌向交通部觀光局爭取2億元經費，分4期進行鐵砧山活化工程，同時並爭取農委會一、二期經費，共編列2700萬元整治鐵砧山崩塌地，今邀集東勢林管處長蕭崇仁、台中市風景區管理所長廖偉志、市議員施志昌及頂店社區發展協會理事長周素環等視察北側崩塌工程，期盼讓鐵砧山風華再現，讓遊客玩得更安心。

鐵砧山北側因坡頂缺乏完善排水系統，豪雨後常因溢流造成崩塌，林務局編列第一期1500萬元經費整治坡頂截排水系統，並於坡面施建鐵框護坡（高60公尺、高6公尺）及箱籠護坡3座（長182公尺、高4公尺）及撒草仔植生改善，共復育崩塌地4200平方公尺，控制土砂，經立法院副院長蔡其昌建議，今天再編列第二期預算1200萬元，持續改善北側崩塌問題。

蔡其昌表示，鐵砧山北側崩塌問題必須盡速處理，林務局投入第一期1500萬元、第二期1200萬元辦理整治，台中市風管所則運用觀光局補助第一期活化預算2800萬元，整治中山公園坡頂排水系統，透過第一期工程整治後，北面崩塌情形便能得到初部舒緩，保障遊客安全。

蔡其昌說，鐵砧山是大甲人心中充滿回憶的景點，未來4期活化工程，包括鐵砧山雕塑公園觀光服務設施改善、劍井遊憩區暨門戶入口改善、挑戰型自行車道、三軍公園綠地開放暨周邊動線改善及海岸大草原景觀區完成後，結合在地觀光特色，必定能讓鐵砧山風華再現。

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