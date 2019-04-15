情侶活春宮3秒！他用高速連拍133張照片捕捉…

2019-04-15 13:27

〔記者湯世名／彰化報導〕「情侶」大白天上演活春宮！彰化縣花壇鄉素以拍攝鳥類生態聞名的攝影家施俊吉，日前在拍攝鳥類生態時，意外捕捉到兩隻公、母麻雀在電線桿上「做愛做的事」，趕緊以相機大砲拍攝，只見公麻雀站在母麻雀身上，雙方靠著泄殖腔接觸，全程僅花了3秒即完成傳宗接代，讓施俊吉大呼驚喜。

想看麻雀愛愛嗎？施俊吉日前拿著相機大砲到野外拍攝鳥類生態時，發現電線桿上兩隻公、母麻雀似乎在相互「調情」，立即拿起大砲對準這對愛侶，在高速連拍133張下，果真捕捉到公鳥站在母鳥上面，斜著身子與母鳥相互以泄殖腔摩擦，整個交配過程竟然只有短短的3秒鐘，連母鳥的「菊花」都清楚拍攝下來。

施俊吉說，鳥類交配過程中的畫面，以燕子最容易拍攝，白頭翁較有難度，但要以麻雀難度最高，沒想到這場與麻雀意外的邂逅，讓他獲得幸運之神的眷顧，拍攝下公鳥「射擊一瞬間」，若不是以相機大砲完成拍攝，恐怕還沒辦法拍到這個珍貴而罕見的畫面，讓交配過程完整呈現。

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