台中花博倒數9天 第700萬名遊客將獲iPhone X

2019-04-15 13:19

〔記者張菁雅／台中報導〕台中花博將在4月24日閉幕，目前累積入園人數已達693萬人次，台中市政府預計本週突破700萬大關，市長盧秀燕昨（14）透露將有「大獎」送給第700萬名遊客。市府副秘書長陳如昌今日公布大獎就是iPhone X，並呼籲民眾把握最後展期造訪園區，把大獎帶回家。

新北市長侯友宜昨天造訪台中花博外埔園區，寫下「六都首長大滿貫」參訪紀錄，盧秀燕陪同侯友宜參觀花博時，透露將有「大獎」要送給第700萬名遊客。

陳如昌今日公布這份大獎就是iPhone X，希望與民眾分享人數突破700萬大關的喜悅。

陳如昌指出，台中花博集結各個領域頂尖專業人士，還有眾多在地企業響應，園區內擁有包括世界地表最大機械花「聆聽花開的聲音」、全球首座回收紙裝置藝術館「森隆活虎館」、台灣首座採用農業副產品稻稈做為牆壁填充層的永續建築「四口之家」、運用全台最大556吋電視牆呈現植物生命旅程的「友達微美館」、全台最大竹建築「竹跡館」，以及長240公尺、薄度僅0.2公分的鐵雕剪紙藝術等多項全球唯一或全台之最的特色建築與創作，展現台灣軟硬體實力，花博將於24日閉幕，歡迎大家把握機會，欣賞這場精采的國際盛會。

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