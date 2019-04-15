白沙屯媽祖直播竟有盜版 官網已蒐證籲立即停播

2019-04-15 13:44

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖進香邁入第8天，除了5萬香燈腳隨行，白沙屯媽祖網路電視台也每天直播現場情況，供信徒可在網路上躬逢盛會，但卻傳出有不明人士以串流方式盜用直播影片，白沙屯媽祖婆網站站長駱調彬表示，此為首次出現進香直播遭盜用情況，業者此舉已構成侵權，站方皆已蒐證，呼籲對方立即停播。

白沙屯媽祖進香為全國年度宗教盛事，尤其轎班隊伍路線皆由媽祖決定，無固定行程聞名，每年總吸引許多信徒報名隨隊進香，而為了方便全國各地信徒皆能參與盛會，文史工作者駱調彬於2016年成立白沙屯媽祖網路電視台，與志同道合的義工們自費直播進香過程，並提供媒體引用分享影音資料。

但近日起卻有不明人士，以影音串流方式盜用直播影片，透過業者平台放送白沙屯媽祖進香過程，最高峰時段一度有上萬人在線觀看，儘管許多信徒留言提醒業者盜版已涉侵權，但對方至今早仍持續盜用直播影像。

駱調彬表示，直播影片提供信徒觀賞，也歡迎已連結複製分享、嵌入，或新聞媒體擷取直播結束後影片使用，但並未授權其他平台以串流方式侵權直播，目前皆已蒐證並要求對方速將影片下架，也呼籲信眾們抵制盜版。

駱調彬強調，直播過程都是站方自掏腰包，砸80萬添購設備，並請義工一同為媽祖服務，眾人付出心力宣揚宗教盛事，但很遺憾竟發生開播以來首次遭盜用事件，站方絕不容許他人不勞而獲，以私人利益藉機搶人氣，衝高平台流量。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/