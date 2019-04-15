台大擬回聘貪污師林中天 黃國昌：教育部要縱容台大多久？

2019-04-15 13:21

〔記者林曉雲／台北報導〕立委黃國昌今天在教委會抨擊，台大獸醫專業學院「臨床動物醫學研究所」教授林中天，以國家研究計畫申請經費，購買高價動物眼藥，再拿到私人診所轉售，不法獲利上百萬，最後獲緩起訴，台大教評會竟包庇他，強調他並非因貪汙被開除，而是自己離職，堅持回聘他回台大，他質問教育部還要縱容台大包庇拖多久？潘文忠表示，他無法容忍貪污教師在學校，台大上週五召開教評會，預計這週會送到教育部，教育部會審慎把關。

黃國昌表示，台大校長管中閔認為台灣把「中生」及「外生」分類的憲法規定，就足以讓台大在國際師生比例上，遠遠落後香港、新加坡，但他要提醒管中閔校長，國際學生佔比QS大學排名的指標僅佔5％，台大包庇貪污的台大教授還堅持回聘的問題更大，才是台大應該要面對社會各界質疑的嚴重事件。

黃國昌也舉出國立二林工商前校長鄭玉珠，曾文家商教評會決議停聘，為什麼曾文家商做的到，台大卻做不到？到底台大要包庇貪污教授多久？他要求教育部必須要嚴正面對和處理，也要求潘文忠依照第一次教長任期內回答無法忍受貪污教授的立場，繼續督導和要求台大。

潘文忠答詢時表示，台大上週五已召開教評會，但教評會開會結果還有待了解，預計本週會送到教育部，他一樣無法容忍貪污教授，教育部會嚴格把關。

台大教授林中天在2007年至2013年間，利用國科會（現為科技部）和農委會委託辦理研究計畫，用公費向6家廠商購買「舒而坦」等9種眼藥水，卻把眼藥水帶回自己在外執業的「遠見動物眼科診所」賣給飼主，林中天不法獲利約上百萬元，林在2015年底辦離職，隨後向檢方坦承貪汙詐財犯行，主動繳回贓款，法院依詐欺罪將他緩起訴2年，需捐款國庫100萬元。

教育部長潘文忠曾直批台大回聘林中天「離譜」。立委黃國昌質疑已違反教師法第14條，受有期徒刑一年以上判決確定者、曾服公務，因貪汙瀆職經有罪判決確定，或通緝有案尚未結案者，不得聘為教師，台大洗臉教育部，教育部還吞下去嗎？

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