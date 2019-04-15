全國「第一鮪」每公斤7000元賣出 身價147萬元

2019-04-15 12:56

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣蘇澳籍漁船金協益268號，捕獲的全國「第一鮪」，重達210公斤、體長250公分，今天在蘇澳區漁會第3魚市場拍賣，每公斤7000元賣出，今年台灣首獲的黑鮪身價147萬元。

金協益268號本月前天出海作業，昨天下午就釣到黑鮪黑鮪，由於屏東東港漁民尚未捕到黑鮪，這尾成了全國「第一鮪」，漁船今天凌晨返抵南方澳，上午11點邀請宜蘭縣長林姿妙主持拍賣會。

這尾黑鮪每公斤5200百元起標，開放鮮魚承銷人喊價，一路喊到7000元才落槌，由蘇澳永豐海鮮餐廳、台北三多屋日本料理店合資購得，總價147萬元，各界贊助63萬元，承銷人只要支付84萬元。

蘇澳永豐餐廳老闆陳永坤說，全國「第一鮪」上岸，揭開今年黑鮪季，歡迎饕客到蘇澳品嘗黑鮪料理；去年的宜蘭「第一鮪」重達211公斤，每公斤拍賣價9000元，以189萬9000元賣出，創下蘇澳地區的新高紀錄。

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