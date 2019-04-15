解決汐止塞車問題 建智慧監視器推估車流

2019-04-15 12:25

〔記者賴筱桐／新北報導〕汐止塞車問題嚴重，一直是當地居民的惡夢，新北市交通局在汐止區大同路佈下重兵，建置11組etag偵測器，並利用3組智慧監視器即時推估車流，此外，市府規劃在捷運環狀線Y18站成立智慧運輸中心，盼改善交通壅塞。

新北市交通局長鍾鳴時表示，智慧交通的發展有三大目標，第一，導入多元資訊，結合人工智慧及大數據，發展智慧運輸中心；第二，透過高速或快速公路的匝道儀控協調機制，紓解高速或快速道路銜接平面道路的壅塞情形；第三，提升主要幹道遇緊急事件的應變效率。

鍾鳴時指出，針對汐止塞車事件，交通局加速汐止路廊交通改善工程，已在大同路建置11組etag偵測器，並利用3組智慧監視器，即時推估車流，預警性進行道路壅塞導引及事故處理，此外，調整大同路沿線47處交通號誌連鎖與新台五路口的號誌秒數，解決車流延滯情形。

交通局交通管制工程科長李友欽表示，市府已向交通部爭取200萬元經費，計畫在捷運環狀線Y18站成立新北市智慧運輸中心，未來將建立資訊整合平台，並結合ITS技術應用大數據資料，精準掌握新北市聯外運輸走廊及旅次熱點，改善交通壅塞。

交通局說明，ITS意指「智慧型運輸系統（ ITS, Intelligent Transportation System）」，應用先進的電子、通信、資訊與感測等技術，以整合人、路、車的管理策略，提供即時資訊，增進運輸系統的安全、效率及舒適性，同時減少交通對環境的衝擊。

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