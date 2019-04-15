來國內最知名的「月世界」吃喝玩樂 台南左鎮推白堊節

2019-04-15 12:28

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市的左鎮，雖然位處偏遠，卻有國內最知名的「月世界」泥岩景觀，公所結合農會、社區等團體，舉辦白堊節產業文化活動，300份月桃木瓜粽、鮮筍羹免費品嚐，並推出部落體驗行程，還有取材在地特色的風味餐，即起受理預約。

白堊節將於下個月5日登場，區公所今天邀請各協辦單位，包含農會，以及左中、公舘、澄山、光榮、內睦等社區，還有菜寮溪產業觀光協會，一起熱鬧造勢，也全力推廣橘、藍、綠等3條部落體驗行程，讓外界更認識在地獨特的風味美食與文化美景。

代理區長李至彬表示，左鎮有4最，包含分佈最廣的泥岩地形、海拔最低的二寮日出、歷史最久的化石考古，以及比例最高的平埔西拉雅族，孕育出不一樣的人文、產業，希望透過白堊節，精彩呈現。

李至彬說，白堊土經年累月演化，形成半面山、深谷、曲流、斷崖等形貌，是難得一見的大型自然教室；但這樣的地質環境不甚豐饒，左鎮人仍致力農業的生產與推廣，如芒果、香蕉、薑黃、麻竹筍、破布子與葛鬱金等，品質、口感上別有風味，值得推薦。

選用左鎮食材所設計的在地特色白堊風味餐，採用辦桌形式推出，共有10道料理，包含取材竹筍的紅燒蹄與燉雞、山藥的腳筋盅與香酥捲、芋絲明蝦、香芒魚翅羹、五柳枝鱸魚、魚露蒸破布子、水蜜桃春捲拼壽司，以及情人果冰棒…等，每席4999元，預約專線（06）3302029。

至於在地采風行程，橘線主打公舘社區的「Siraya部落體驗之旅」，包含草山與岡林的探訪、二寮觀日出，以及草仔粿、竹地雷DIY，還有烘土窯等。

藍線以左鎮農會的「白堊農遊體驗」為主軸，有菜寮化石館參訪、農場採果、親子彩繪，以及菜寮溪化石採擷等活動。

綠線則為菜寮溪產業觀光協會主推「魯哈的寶藏」系列，以尋寶遊戯的方式認識左鎮的西拉雅文化，包含化石館、月世界大峽谷巡禮，以及菜寮溪化石撿拾與農場DIY等。

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