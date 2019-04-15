阿嬤揹孫騎車自撞 3月大嬰彈飛頭著地顱內出血

2019-04-15 12:17

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄一名阿嬤以直立式背巾，胸前綁著3個月大男嬰，騎機車要去買菜，不小心自撞路邊護欄，小男嬰從背巾彈飛出去頭部著地，造成顱內硬腦膜下腔出血，腦壓上升，接受開腦減壓引流手術救回一命，但仍恐有癲癇、智力受損等後遺症。

收治病例的高雄長庚醫院兒童加護科主治醫師徐美欣表示，嬰兒應該乘坐汽車的安全座椅，但若必須騎機車載送，最好用包覆性較好的橫向背巾，即使遇到緊急煞車或撞擊，小嬰兒比較不會飛出去而造成嚴重傷害。

徐美欣說，這名3個月大的男嬰，被送進加護病房時，呈現意識模糊，但生命跡象穩定，經電腦斷層檢查，其顱內硬腦膜下腔及蜘蛛膜下腔均出血，住院期間，他硬腦膜下腔出血惡化，腦壓上升，緊急開腦做減壓引流手術，狀況才穩定，最後住院2週才出院。

男嬰住院期間，醫師詢問阿嬤如何載送男嬰，阿嬤說，她用直立式背巾，將男嬰綁在胸前騎機車，不小心自撞路邊護欄，男嬰從背巾飛出去，頭部著地，才造成頭部重創。

徐美欣說，6個月以下嬰兒，頸椎及脊椎都還未發育成熟，，且體型太小，不建議使用包覆性不足的直式背巾，若遇到緊急狀況，小嬰兒很可能飛出去而造成傷害，建議應坐反向汽車安全座椅，若必須乘坐機車，也盡量用包覆性較好的橫向背巾。

徐美欣強調，小嬰兒腦部發育未完全，相當脆弱，若碰到外力撞擊受傷，很可能留下終生智力受損、癲癇等後遺症，這名小男嬰開腦引流救回一命，術後仍需密切追蹤後續情形。

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