《蝶戀花》玫瑰特展 士林公民會館浪漫呈獻

2019-04-15 11:23

〔即時新聞／綜合報導〕蘊含幸福愛情的玫瑰花是台北市士林區「區花」，區公所與士林官邸合作，即日起至4月30日在士林公民會館舉辦《蝶戀花》玫瑰特展。

士林區長江慶輝表示，玫瑰特展以押花、彩繪、紙雕玫瑰展現，並邀請日本不可思議押花俱樂部會長杉野宣雄自日本運送來台的作品，以玫瑰花為主軸，使用多層次的構圖手法，展現出自樹上飄落浮在半空中的似真似幻的浪漫氛圍，粉紅的夢幻，讓人有想戀愛的滋味！

為增添玫瑰展之多元性，同時邀請台灣彩繪藝術協會發起人李蘭老師展示彩繪玫瑰皮包，作品以一筆漸層的油彩徒手畫法完成，讓所有的作品以利落生動的型態呈現。另由區公所美工奇才陳惟文以慢工出細活的美麗手作紙雕方式，雕繪出士林區玫瑰門牌意象、圖騰玫瑰、花語玫瑰，以各種姿態展現玫瑰之美！

會館開放時間為每日上午9時至12時；下午2時至5時；晚上6時至9時。每週一休館，逢國定假日、特殊節日或經管理機關張貼休館之日，不對外開放使用。展出活動相關資訊可電洽士林公民會館館長林晴儀小姐，（02）28826200 分機6213。

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