《靈魂販賣所》南應大美術系師生展至4/28日

2019-04-15 11:09

〔記者王涵平／台南報導〕台南應用科技大學美術系林鴻文暨黃怡雯老師組小組展即日起至4月28日，《靈魂販賣所》透過創作保持面對外在環境最後的堅定。

展覽在新營文化中心舉行，今年創作類別從平面、立體到裝置，透過作品，以不同形式去表現創作者內心的思維，表現靈魂的本質，在廣大的社會裡，各種規範與框架之間，試著去尋求自我的價值。

台南應用科技大學108級美術系畢業生，以展覽形式呈現學生在校期間修習美術理論與藝術創作的成果。指導老師林鴻文表示，學生多元獨特的藝術創作，以不同媒材來創造新的意象語彙，尋求創作的可能性，思索如何打破對藝術的刻板印象，讓藝術不單止於被欣賞的美。學生用藝術來表達自我，以各自的視角來詮釋這個世界，不論是生活日常的點滴，或是對社會環境的關注批判；不管是天馬行空的發想，還是對人生的體悟，藝術生力軍以嶄新的想法和多變的圖象交織而成的作品，如璞玉般琢磨後而閃閃發亮，以最真切的藝術話語來打動人心。

展覽期間由展出藝術家宋相邦「紙漿雕塑體驗營」帶領體驗紙漿創作的樂趣。4月21日下午1時起免費參加，4月15日上午10時起開放報名，請洽南市文化局網頁https://culture.tainan.gov.tw線上報名。

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