吃苦當吃補！南投弓鞋國小全國音樂賽全壘打

2019-04-15 11:08

〔記者謝介裕／南投報導〕「十年寒窗無人問，一舉成名天下知」，這句俗諺令南投縣名間鄉弓鞋國小師生最有感，也是學生奮發向上的最佳寫照﹗

弓鞋國小位於香火鼎盛的受天宮附近，2009年獲廟方補助99萬元經費下，師生才得以如願成立國樂團，今年全國音樂比賽南投縣初賽時，包括國樂合奏及揚琴、琵琶、古箏等3項個人獨奏，全部都奪冠，以「4冠王」之姿取得代表南投縣角逐全國大賽的資格。

然而，在全國決賽中，學生也未辜負大家期待頻傳捷報，除了古箏獨奏獲得甲等成績以外，國樂合奏及揚琴、琵琶獨奏等3項也都獲得優等，罕見揮出全壘打的佳績，無疑也是國樂團成軍10年來，送給自己、學校及社區的最佳獻禮。

弓鞋國小校長吳雪華指出，該校國樂團學生平時都在週一、週五的早自習時間練習，此次為了全國音樂大賽，還特別利用週三、週六課餘時間進行集訓，往往一練就是3、4個小時，但學生們不曾抱怨、喊苦，進而在激烈競爭中脫穎而出，更顯得難能可貴。

該校國樂團員洪珮瑜、李軒妤、許譯云等3人，依序分別參與琵琶、揚琴、古箏獨奏項目，在獲獎後也開心表示，比賽前的辛苦都是值得的，未來也會更加勤奮練習，朝「好還要更好」的目標邁進。

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