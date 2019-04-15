教師法修法》教師團體陳抗 怒批校長不動竟怪罪教師

2019-04-15 10:44

〔記者林曉雲／台北報導〕立院教育委員會今早審查教師法修法案，全國教師工會總聯合會和全國教育產業總工會等各自動員會員上百人赴立院陳抗，全教總理事長張旭政怒吼，校長不啟動不適任教師程序，竟然怪罪到教師身上，強調台灣是法治國，不是民粹治國，不去罰未啟動者，卻破壞專業審查。

張旭政表示，政院版充斥對教師的惡意，不僅大幅增加教師解聘要件，讓教師動輒得咎，還調降教評會審議解聘時的教師代表，形成校長完全控制教師生殺大權的局面，修訂結果不但無法促進教師專業或保障教師權益，反而是大幅增加解聘教師要件、限縮教師工作條件，更可惡的是將教師工作的生殺大權交由校長掌握，讓保障教師權益的教師法變成「教師刑法」、「清算鬥爭教師法」，草案一旦通過，將使得校園內的威權復辟，甚至白色恐怖再興也不無可能，簡直就是扼殺教師專業的惡法。

全教總與各縣市工會及高教工會等直批，政院版修法稱要強化處理不適任教師，但現行教師觸犯刑法被判刑一年以上且未獲緩刑，即已構成解聘要件，但這次卻再增加「判刑一年內、拘役或罰金宣告確定」也在解聘要件內，「行為違反法規，損害教師職務尊嚴」也在解聘之列，但何謂損害教師尊嚴難道是任憑校長決定？教評會教師比例代表不得低於二分之一現制，原意是要保障教育中立，政院版修法降低教師占比，學校增聘外部委員逾一半，等於是校長掌握解聘教師的關鍵票數，誰敢得罪校長就準備被解聘。

國民黨立委費鴻泰和黃昭順非教委會委員，兩人均出面挺全教總等，費鴻泰直批政院版如通過，校園只剩拍校長馬屁的老師，教育部要拿出人性，大家尊重教師，教師不是恐怖份子；黃昭順也主張應暫緩修法。

全教產理事長黃耀南也怒批立委不顧教師工作權益，帶頭霸凌教師、戕害教師工作權，教育部身為全國教師的最高行政機構，卻與全家盟、台家盟、全志盟及人本教育基金會合作，片面認定學校一定是師師相護才無法汰除不適任教師，讓外界沒有教育專長的所謂專家學者組成的教評會來決定教師去留，如同在教師法中增加解雇教師的刑法，由不相干人士決定教師去留，只要模糊認定即可任意決定教師去留，傷害教育倫理、賤踏教師尊嚴、剝奪教師工作權。

黃耀南也抨擊，號稱民主法治社會的台灣，政府違反法治程序、企圖用不專業坑殺專業、用霸道戕害教育，控制全國教師，是嚴重違反民主法治精神，全教產提嚴正抗議，政府應立即懸崖勒馬，立委應將教師法修法退回政院重擬，才是正辦。

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