醫訊》中醫大新竹附醫血友病中心 成立

2019-04-15 10:52

〔記者廖雪茹／新竹報導〕世界血友病日（4月17日）前，中國醫藥大學新竹附設醫院成立「血友病中心」今早開幕，除整合各科專業醫療團隊，並有個管師專業照護，期盼打造友善就醫環境，讓血友免於奔波就醫，生活品質大幅提升。

中醫大新竹附醫院長陳自諒表示，過去新竹地區的血友病友就醫相當不方便，得奔波往台北或台中的血友病中心跑，該院成立血友病中心，不僅提供完整且專業的血友醫療服務，而且結合各科醫療團隊提供整合醫療服務，病友若有出血狀況等問題都能即刻接受治療，並保有隱私，期待未來也能嘉惠桃園及苗栗地區的血友病友。

台灣血栓暨止血學會理事長彭慶添表示，血友病是一種先天性缺乏凝血因子的遺傳疾病，導致凝血功能異常，病友必須定期回診並注射補充凝血因子。過去在醫療資源尚未完備時，家屬為避免病友因碰撞、受傷造成出血，往往限制其行動，如求學階段時避開體育課等活動，反而不利於患者的身心發展。目前在妥善的醫療照護下，血友病友已與常人無異，不僅可以運動，也能自由追求想實踐的目標或夢想。

彭慶添說，目前台北以南、台中以北地區沒有血友病中心，推估南桃、新竹加上北苗約有300名血友病友。台灣的血友病醫療不只是精準醫治，更做到預防性注射、甚至治癒，一年出血少於5次的目標。

台灣省關懷血友病協會常務監事王夢龍現身分享早年的就醫經驗。

中醫大新竹附醫血友病中心主任鍾智淵指出，有就醫需求的血友病友，可直接與血友病中心聯繫，由個案管理師協助安排各專科的掛號及陪同就診，免除獨自掛號候診的不便，協助病友在醫療或生活面獲得最佳的生活品質。血友病中心電話（03）5880588#1280。

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