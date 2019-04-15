《教師法》修法 全教產發文「發生任何事情，蓋與本會無關」

2019-04-15 10:39

〔即時新聞／綜合報導〕今（15）日立法院教育文化委員會審查「教師法修正草案」，教育部長潘文忠今早受訪表示，這次修法是回應社會長期的共識和期待：有效加速淘汰不適任教師，全國教育產業總工會理事長黃耀南在臉書發文，指全教產已申請到立法院大門口及群賢樓前的陳抗路權，對於「主張完全相反的團體」，在同場地辦理活動，揚言「發生任何事情，蓋與本會無關」。

據全教產理事長黃耀南昨（14）日貼文認為，立法院教育文化委員會今上午九點起審查教師法修正草案，目前行政院版教師法修正草案共54條，從第14條至第30條，近三分之一皆在處理教師解聘、不續聘、停聘條文，行政院版教師法修正草案形同「教師刑法」。

為維護學生受教權益，增進教師教學品質，教育部長潘文忠今早受訪表示，這次修法是回應社會長期的共識和期待：有效加速淘汰不適任教師。不過，黃耀南昨日提及，已製作委員手板，委員會審議教師法時，如果立委發言背離事實，將直接在場外舉起立委手板。

黃耀南今早在臉書也表示，全國家長團體聯盟、台灣家長教育聯盟、全國家長教育志工團體聯盟、人本教育基金會同時段也在立法院大門口召開記者會，惟並未與本會聯繫，本會依集會遊行法取得合法之路權及集會遊行申請，都不可能會將路權讓給與本會主張完全相反的團體，若上述團體逕自在上述場地辦理活動，發生任何事情，蓋與本會無關。

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