教師法今早決戰 全志盟10萬家長連署：淘汰不適任教師

2019-04-15 08:30

〔記者林曉雲／台北報導〕教師法修法今早將在教育委員會決戰，各家長團體及人本教育基金會挺政院版，要求加速淘汰不適任教師。全國家長教育志工團體聯盟今一早發出聲明，呼籲立委要勇敢立法解聘惡師救學生，正視10萬個家長連署，淘汰不適任教師，保護孩子不要再受害。

全志盟理事長吳福濱表示，教師法立法24年以來，證明實屬重大瑕疵的法律條文，對於處理不適任教師，因為證據不易調查、學校意願不高、同事情誼師師相護、教師自我防衛之下，保護了少數不適任教師，卻傷害無數成長中的孩子。

吳福濱直言，長期在教育現場觀察到的現象，高社經地位家庭的孩子，通常比較早發現問題，可以透過補習、轉校來因應體罰、性侵，以及各式「教學不力」現象，可怕的是，社經地位較低家庭的孩子，所受到的影響，往往即深且遠一生受害！數十年來，台灣教改就是不處理不適任教師，不敢評鑑，不敢合理解聘不適任教師，忽視多數優秀老師的貢獻，也嚴重危害學生受教權益。

全國各家長團體代表，今早將共同到立法院向立委陳情，請立委們救救大家的孩子。而全志盟等在全國各地發起書面連署，已經有10萬個家長簽名，要求立委修法，至少將教評會老師比例降至2分之1以下，避免師師相護，公正處理不適任教師，請立委修法救救孩子，還給孩子教育權，以及伸張教育的公平正義。

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