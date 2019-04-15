今年全國「第一鮪」返抵南方澳 重達210.8公斤

2019-04-15 08:05

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣蘇澳籍漁船金協益268號，昨天在釣魚台海域捕獲黑鮪，今天凌晨3點半返抵南方澳，經過磅後，重達210.8公斤，並確認活體上鉤，條件符合標準，成為國內今年首獲的「第一鮪」，預計上午11點拍賣。

昨天下午1點40分，金協益268號在北緯25度5分、東經123度40分，即釣魚台附近海域，釣到一尾黑鮪，船長張嘉富通報蘇澳區漁會漁業電台，經他目測，重量可能超過180公斤，漁船隨即載著黑鮪火速返港。

蘇澳「第一鮪」必須符合3大要件，即蘇澳籍漁船捕獲、重達180公斤以上、上鉤時是活體，金協益268號載回的黑鮪，過磅後有210.8公斤，蘇澳區漁會理事長蔡源龍、總幹事陳春生等人到場鑑定，確認釣起時是活魚，認定是今年蘇澳「第一鮪」，也是全國「第一鮪」，邀請宜蘭縣長林姿妙主持拍賣。

4到6月是國內的黑鮪季，宜蘭縣蘇澳及屏東縣東港是國內2大作業基地，兩地漁民每年都在競爭全國「第一鮪」，去年東港漁民捷足先登，今年由蘇澳漁民拔得頭籌，去年的蘇澳「第一鮪」重達211公斤，每公斤拍賣價9000元，以189萬9000元賣出，創下蘇澳地區的新高紀錄。

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