今北部濕涼高溫驟降7℃ 中南部持續高溫

2019-04-15 06:52

〔即時新聞／綜合報導〕今（15）日在東北季風影響下，清晨北台灣較涼，低溫約18、19度，較昨日北部地區高溫26度驟降7度，其他地區則在21到24度；預測桃園以北及宜、花全天天氣較涼，高溫約22到24度，和昨天相較轉涼許多，至於中南部較不受影響，高溫可達28到31度。

降雨方面，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其中中南部山區降雨主要以午後為主，建議外出攜帶雨具以備不時之需，中南部平地則為多雲的天氣

此外，由於東北風偏強，今天台南以北、東半部、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海及鄰近海域易有8至9級強陣風，沿海風浪較大，前往海邊活動請留意安全。

今日空氣品質部分，仍受東北季風影響，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲；受東北季風挾帶微量境外污染影響，離島及西半部沿海地區細懸浮微粒及臭氧濃度可能偏高，局部時段達「橘色提醒」等級，濃度視降雨強度有所變化，午後可望逐漸脫離境外污染影響，中南部內陸地區午後須留意光化作用使臭氧偏高；北部、竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

週二、週三（16日、17日）將有鋒面在台灣附近生成並通過，此道鋒面結構較佳，從週二凌晨開始到週三清晨，西半部及東北部將陸續轉為有短暫陣雨或雷雨的天氣，局部地區並有較大雨勢發生的機率；週三白天後鋒面逐漸遠離，水氣減少。

週四至週六（18日至20日）華南雲雨區東移並配合暖濕空氣北上，各地降雨再度增多，天氣轉趨不穩定，西半部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率。

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