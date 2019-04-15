醫病》喵星人咬傷好恐怖！ 傷口紅腫化膿差點敗血、截肢

2019-04-15 00:46

〔記者方志賢／高雄報導〕被喵星人咬到竟這麼嚴重！一名48歲女子上個月被愛貓咬傷右中指，深及骨頭，豈料愛貓口水中的巴斯德氏桿菌，導致她發燒、傷口紅腫化膿，並引發骨髓炎，醫師強調，遭貓咬傷，傷口看似很小，但可能深及肌肉或骨頭，貓口中細菌侵入人體，若未妥善治療可能引發敗血症及截肢的危險。

收治病例的高雄健仁醫院副院長、感染科主任王堯顯表示，貓犬的口腔中含有巴斯德氏桿菌，當人被貓狗咬傷時，傷口會腫脹化膿，可能引發蜂窩性組織炎，貓的犬齒細尖，傷口若深及骨頭，恐引發骨髓炎，嚴重甚至造成敗血症及截肢的危險。

高雄小港醫院感染控制室主任張科指出，很多年前也曾發生痛風關節炎患者，因免疫力不佳，讓家中愛犬舔傷口，沒想到小狗口中的巴斯德氏桿菌從傷口入侵，造成患者敗血症身亡。

張科提醒民眾身體若有傷口，避免被貓犬舔，尤其免疫不佳或長期服用類固醇的人，另外若遭貓犬咬傷出血，身體發燒或傷口紅腫痛，顯示已遭細菌感染就應趕緊就醫。

王堯顯說，這名女子熱愛貓、狗，養了一窩貓犬，上個月飼養的貓兒被狗追逐，她抱起小貓，未料受驚嚇的貓兒竟冷不防朝她右中指關節處猛咬一口，但因傷口不大，用清水沖洗傷口後，就不以為意。

未料3小時後，她發燒、傷口紅腫痛得趕赴急診，經感染科醫師評估後做血液培養，並收治住院，後來她傷口疼痛加劇且發炎、化膿，2天後經醫師切開傷口引流及清創，同時做傷口細菌培養，證實她遭巴斯德氏桿菌感染。

患者住院10天後，傷口已癒合，但中指關節僵硬，研判引發慢性骨髓炎，出院後仍須服用抗生素約2、3個月，加上復健，中指應可慢慢恢復正常功能。

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