非洲豬瘟罰款還沒手續費 防檢局：就算有也不讓全民買單

2019-04-15 00:02

〔記者簡惠茹／台北報導〕媒體報導農委會防非洲豬瘟，從今年1月25日起如果從疫區違規攜帶豬肉品要罰20萬元，但是手續費今年起已全民買單？農委會防檢局長馮海東澄清，目前為止都尚未有手續費，銀行方面是預告10月份要開始增加手續費，防檢局會跟銀行協議處理方式，不會讓全民買單。

防檢局長馮海東指出，不只是非洲豬瘟罰款，違反動物傳染病防治條例或植物防疫檢疫法，在邊境的違規罰款，國人本來就可以使用信用卡繳費，過去繳交罰款就可以使用信用卡，而且手續費是由聯合信用卡中心自行吸收，政府沒有出錢，但是聯合信用卡中心預告從今年10月開始要改變作法，繳交罰單要收手續費。

防檢局長馮海東強調，馮海東指出，接下來會跟銀行研議如何處理手續費的問題，不會由全民買單，會討論是由違規民眾自行吸收手續費，或是暫時停止使用信用卡收費，而且目前信用卡收費只限本國人民，外國人士還不能以信用卡方式付罰款。

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