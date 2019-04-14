竹縣芎林、五峰抱怨新竹客運減班 監所：協調改善中

2019-04-14 21:57

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣芎林、五峰及湖口等鄉親反映，新竹客運公車減班，造成民眾搭車不便，尤其是學生通勤影響最大；交通部公路總局新竹區監理所表示，經與新竹客運開協調會，以恢復或調整班車時間的方式，以縮短候車時間，減少對乘客的影響。

縣議員鄭昱芸表示，近半年來，陸續接獲秀湖村、芎林村與新鳳村的鄉親抱怨，新竹客運公車班次有減班情況，影響學生上放學、上班族通勤和長輩外出，不僅民眾日常搭車權益受損，也未能鼓勵民眾多搭乘大眾交通運輸，達成減少碳排放量的目的，而交通不便也妨礙觀光發展。為此，她已邀請新竹縣政府和新竹客運等單位，本月25日在芎林鄉公所說明與溝通。

另縣議員張益生也接獲鄉親抱怨，新竹客運減班，五峰鄉學生放學後，須苦等1個半小時才能搭車回家。

新竹縣政府交通旅遊處長游志祥表示，不只是芎林鄉，五峰鄉、北埔鄉及湖口鄉等鄉也有地方抱怨公車減班，經了解，新竹客運為配合工時規定，但司機又招募不易，人力調度有困難，因此不得已減班，但為保障學生搭車的需求，已轉請新竹區監理所協助把關減班的審核。

新竹市監理站站長朱詩蘅表示，一接獲地方反映，即邀集新竹客運召開協調會，以恢復、調整班車時間或是調整鄰班路線的方式因應。其中，新竹客運竹東線近1個月一口氣有3名司機離職，人力招募不及，「5628竹東-五峰（經上坪）」申請減班。

經研議，決議調整「5630竹東-清泉（經五峰） 」路線，訂15日（星期一）起，原15時40分竹東開調為15時開往清泉，原16時55分清泉開調為16時15分清泉開，預計16時30分到達茅圃，學生僅約等待20分鐘即可搭乘返家。

「5613湖口-榮民所（經鳳山村）」和「5643新埔-湖口（經舊湖口）」原申請調整發車時刻，經協調後，本月起都已恢復。

新竹市監理站表示，希望鼓勵民眾多搭乘大眾運輸，但部分地區因為免費社區巴士路線重疊，搭乘人數降低；因此，希望縣府整合公車資源，讓社區巴士與新竹客運在時間上能無縫接軌，避免浪費資源。另建議縣府是否比照桃園市政府，將行經桃園市內公路客運路線收歸市府市區公車模式，將新竹縣路線統一規劃、統一調度，以提升公車運輸效能。

對此，游志祥表示，除公路及市區公車的車資基準不同，加上縣府受到財政和人力限制，需要公路總局支持，才有機會整合推動。

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