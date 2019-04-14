驚見蛇大口吞魚！峨眉無負擔農場友善環境10年有成

2019-04-14 22:31

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣峨眉鄉湖光村無負擔農場推動有機農業十年有成，近來，許多田野已有少見甚至消逝多時的動、植物一個個驚喜出現，生態越來越豐富多樣，最近夜間觀察時，還記錄到蛇大口吞進魚的景象，令人大開眼界。

無負擔農場負責人吳盛展表示，他原本是大貨車司機，收入還不錯，但是每次回峨眉老家幫父親整地、插秧後，長年採行慣行農法的父親，卻經常因為噴灑除草劑、農藥而導致身體不適就醫，令他十分憂心，便決定不幫父親種稻了，並辭職攜家到十二寮峨眉湖畔經營休閒農業約10年。

2008年吳盛展重返老家，在妻子方依萍和一對兒子的同心協助下，採行鴨間稻的有機耕作方式，重新翻動休耕10年的5甲地，並以「集結農夫的夢想」（United Farmers' Dream）之意，取名無負擔農場，堅持生態、環境與身心健康無負擔，期盼喚起台灣對米食文化！

吳家農場，每天上演鴨子與農田的樂活故事，除取得全國第一批通過有機認證的鴨蛋，並就地取材，自製鹹蛋餅乾、桶柑米酥。

只是單純地希望環境好，沒想到農場近幾年出現越來越多樣化的動、植物，像是虎皮蛙、金線蛙等多種青蛙等。吳家以分享的心情接待訪客，帶領親子田間漫遊放鴨撿蛋、手作鹹蛋、下田插秧。

兒子劉奕說，近日在生態專家的指導下進行夜間觀察，在田邊目睹疑似雨傘節正在享用盛宴，展開大嘴將一條肥美的魚吞進肚子，景像十分震撼，但更令黃家人開心的是，這代表友善環境，讓大地恢復生物圈應有的食物鏈。

吳盛展說，務農過程，發現鯽魚洄游田間繁殖過程，遭人為建設而受到阻礙，他們打算在落差處打造魚梯，希望讓人與生態環境更加和諧。

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