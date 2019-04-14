救人變罪人？醫院實施達文西手術遭疑有問題 名醫怒了

2019-04-14 19:37

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部健保署經大數據分析發現，38家醫院疑似7810件手術申報異常，疑似一方面向民眾收取達文西手術自費費用，另一方面又向健保以腹腔鏡手術名義申報給付，陷入「兩頭賺」疑雲，尤其以婦產科、泌尿科占比最高；但醫界認為，問題是健保規定不清楚，「救人」變「罪人」很無奈！

台北醫學大學附設醫院婦產部主任劉偉民強調，20多年前，健保僅給付傳統剖腹手術，若患者要接受腹腔鏡手術，必須另付一筆設備、耗材費用，如今健保已給付腹腔鏡手術，但尚未納入達文西手術，醫院自然一樣向健保申報給付腹腔鏡手術，再向病人另收達文西手術設備、耗材費用，做法相同卻行不通？

劉偉民忿忿不平地說明，這些病人即使未接受達文西手術，也會接受腹腔鏡或其他手術，一樣由健保給付，難道就因選擇達文西手術，連原本可獲得健保給付的腹腔鏡手術額度都要變成自行負擔？明明也都有繳健保費，此舉豈不是懲罰患者？他認為根本不是什麼「A健保」！

劉偉民情緒激動地怒批，健保規定往往追不上醫療科技發展的速度，呼籲要與時俱進時時修正，不要害每天搏命演出在第一線救人的醫師變成罪人。

台灣泌尿科醫學會秘書長蔡宗佑也說明，患者開刀除了涉及耗材費、特材費外，尚有醫護人員手術點值，現在爭議點在於選擇達文西手術的病人，醫院收取自費的材料費用，醫護人員手術點值則以腹腔鏡手術向健保申報給付，否則這筆費用將轉嫁給病人自付未必公平，應有討論空間。

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