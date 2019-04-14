網路霸凌連神明也中槍 「六房媽」嗆告po文網友

2019-04-14 20:43

〔記者廖淑玲／雲林報導〕中華民國六房媽會不滿有人透過網路社群發布詆毀言論，今天下午請出媽祖神像並請求雲林縣議會議長沈宗隆主持公道，連雲林縣長張麗善、雲林農田水利會長林文瑞都到場，受理陳情書後勸大家化解誤會以和為貴，若是網路不當攻擊將協調警方幫忙揪出幕後藏鏡人。

一年一度雲林六房媽過爐在即，網路社群出現眾多攻擊六房媽會的PO文，該會認為有人意圖傷害六房媽會組織與紅壇爐主及信眾的信任，干擾六房媽過爐運作，希望能透過沈宗隆等人出面協調，以正視聽。

六房媽過爐是臺灣有神無廟最大規模「媽祖搬家」的民俗活動，每年都吸引數萬信徒熱情參與，規模一年比一年大，凝聚信徒向心力，雲林縣政府2013年公告登錄為無形文化資產，2017年文化部審定「國家重要民俗」，每年在5股34庄遷徙輪值，值年爐主都是靠擲筊產生，明年值年爐主是土庫股顏麗葉。

六房媽會不滿有人透過網路社群發布詆毀言論，指控該會籌備過爐要求新爐主提供200萬元還得聘該會祕書長謝永昌為總幹事，今天下午到沈宗隆住處請求主持公道，張麗善及林文瑞也到場關心。

謝永昌不滿新爐主顏麗葉散播該會要求拿錢等不實言論，顏麗葉跪在媽祖面前指稱是穿著六房媽會志工背心的蔡玉楓來說的，2人當場下跪對質，顏坦承她沒有再三查證，但否認在網路群組散播相關言論，因為她不會使用網路；蔡除澄清他只是義工，和六房媽會及謝永昌沒有直接關係，也否認有向顏說過上述言論。

謝永昌及該會律師廖元應強調，網路PO文者已涉嫌刑法侮辱及毀謗罪，除將提告，並要求張麗善等人協助揪出藏鏡人，還給六房媽會及所有人一個清白。

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