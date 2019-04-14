「持此蛋捲盒向我軍投誠」 心戰「投誠食品」勸共軍投降

2019-04-14 19:57

〔即時新聞／綜合報導〕國防部心戰大隊今在台北市「文化營區」展示戰時軍方的心戰手段，除了心戰喊話車以及心戰作業車，外包裝上印有簡體字與我國旗的「投誠食品」成為眾人焦點。

綜合媒體報導，包括泡麵、巧克力夾心餅乾、牛奶糖和蛋捲的外包裝上，都印上了投誠步驟、投誠地點，像是「中華民國國軍軍原味蛋捲」上頭，印有投誠地點「恆春仁壽派出所」以及地圖，投誠步驟按順序依序為：「放下武器」、「雙手舉高」、「持此蛋捲盒」、「向我軍投誠」、「回家團圓」。又或是牛奶糖盒上印有，「請保留此盒並放下武器投誠，我們將保證你的自由與安全」等字樣。

這些「投誠食品」在包裝上都與我們日常生活裡的食品極為相似，根據《聯合新聞網》報導，國防部心戰大隊大隊長王宜弘今天表示，戰時心戰文宣品的製作選材是多樣化的，國軍配合戰場實際需求，結合台灣自由民主意涵，從食品外包裝到各種隨處可見的民生用品，都是心戰文宣品可運用的素材，做到植基於平時，運用於戰時。王宜弘表示，美軍在波灣戰爭中也採用相同招降手段，透過創意和巧思，將可運用的物資轉為對敵的心戰品。

根據《NOWnews》報導，這些「投誠食品」並沒有對外販售，所以市面上是買不到的。

除了「投誠食品」作為一種心戰手段外，國防部也指出心戰喊話車與心戰作業車是心戰大隊兩大戰政能量。其中，心戰喊話車能遠距喊話、戰場擾亂、救災廣播等功能，是歷來各項操演任務中，心戰特遣隊有效支援軍事作戰的最佳利器。至於，心戰作業車則具備影音剪輯、攝錄播放、文宣出版等3大系統，能機動配合作戰區及災害防救任務。

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