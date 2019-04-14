錯過等明年 古坑草嶺火金姑來囉

2019-04-14 18:57

〔記者廖淑玲／雲林報導〕又到螢火蟲大量飛舞的季節，古坑草嶺地質公園今天邀請燕巢地質公園生態解說專家來參觀，為螢火蟲季暖身，滿山滿谷的螢火蟲也讓大家驚豔，歡迎全國遊客到雲林欣賞夜色中翩翩起舞的小精靈。

每年4、5月間山區鄉間若無污染或生態破壞，常常可見被暱稱「火金姑」的螢火蟲大量出沒，當夜晚到來，螢火蟲一閃一閃穿梭草叢，帶動「賞螢」成為夜間生態旅遊熱門活動。

燕巢地質公園援剿人文協會理事長陳士文帶領生態解說專家及武陵農場鴛鴦老師來到古坑草嶺山區探訪螢火蟲生態，並教大家製作螢火蟲燈籠，玩得不可開交。

草嶺繪本飯店業者蘇俊豪表示，草嶺地區可觀賞螢火蟲的區域包括青山坪外飛山、水簾洞、幽情谷、蓬萊瀑布步道都是螢火蟲群聚的棲地，歡迎大家來賞螢，但請大家愛惜他們，不要破壞生態環境。

蘇俊豪也以雲林古坑地區賞螢地點超過20個，除了草嶺，華山的山豬湖、桂林、樟湖等地都有，幾乎沿路上山都有機會看見螢火蟲，還能喝到道地的台灣咖啡，除了提醒大家勿捕捉螢火蟲外，也希望不要做出喧鬧和遺留垃圾等破壞螢火蟲生態環境的行為，共同維護珍貴的生態資源。

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