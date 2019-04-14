桃園慈護宮文昌大法會 逾600考生祈願「包中」

2019-04-14 16:56

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕祀奉天上聖母（媽祖）的「桃園慈護宮」，同時也供奉觀世音菩薩、文昌帝君等神祇，今天廟方舉辦一年一度的文昌大法會，吸引600餘名考生報名參加，由法師帶領開誦經文，祈願考試順利，考生加上家長們將大殿、廟埕擠得水洩不通，廟方同時也準備意味「包中、包你高中」的包子、粽子等文昌禮，替考生加油。

慈護宮舉辦文昌法會已有10餘年，今年依循往例，請來法師遵循古禮科儀，為考生祈求智慧光明，慈護宮主委吳正宗表示，文昌大法會1個月前開放報名，就吸引許多家長登記參加，直到今天法會開始，還有家長想要現場報名。

吳正宗說，考季屆臨，廟方舉辦文昌大法會，同時也為考生準備智慧金、平安符、文昌筆、包子、粽子等備品，還有象徵勤快的芹菜、象徵聰明的青蔥、象徵好彩頭的白蘿蔔以及象徵「凍蒜（中選）」的蒜頭，為莘莘學子祈求能金榜題名、考試順利。

另方面，農曆3月23日（國曆4月27日）是媽祖誕辰，廟方將於農曆3月15日（國曆4月19日）起舉辦為期10天的「天上聖母聖誕文化節」系列活動，邀請民眾共襄盛舉。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/