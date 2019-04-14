搶救少子化 嘉市九華山地藏庵註生娘娘來「助孕」

2019-04-14 16:18

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市九華山地藏庵於註生娘娘聖誕前夕，今天上午舉辦「地藏庵盃」寶寶爬行大賽暨「金鎖片致贈活動」，邀請在廟裡點「祈子燈」並順利得子的爸爸媽媽帶著子女回娘家領金鎖片保平安，現場來了30多位親子參與，相當熱鬧。

廟方董事長黃俊森說，地藏庵自3年多前起設置祈子燈，讓信眾祈願註生娘娘恩賜子嗣，為祝賀祈子如願，今年特別舉辦「地藏庵盃」寶寶爬行大賽系列活動，也透過贈送金鎖片，讓註生娘娘護佑孩子能健康快樂地長大。

嘉義市政府民政處長劉美鳳說，市府因應少子化，目前推出每胎8千元、雙胞胎1萬8千元及三胞胎以上3萬元的生育津貼及新設公托中心，以提升生育率；5月19日將與地藏庵共同舉辦「月老來做媒．相約520」未婚聯誼，幫單身青年男女找伴侶，鼓勵適婚男女報名參加。

黃俊森表示，信眾只要在地藏庵註生娘娘殿點祈子燈，祈子如願後，自點燈之日起算10個月至1年10個月內如願生育子女者，致贈金鎖片1只；廟方未來將策劃一連串親子同歡活動，如註生娘娘平安收涎日、幼兒體適能運動會等，讓更多親子享受互動同樂時光。

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