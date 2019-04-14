後壁湖「養灘」黑泥不影響白沙灘 環境人士盼加強保育觀念

2019-04-14 16:23

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣政府日前在墾丁後壁湖漁港進行港區和航道清淤工程，將港外清出的乾淨白沙放在潟湖區養灘，因夾雜黑色泥塊引發環境人士質疑「殺灘」，墾管處及縣府都將泥塊送驗，結果近日出爐，重金屬及與漁船用油、漆料相關成份皆未超過檢測上限值。

雖然黑泥塊「殺灘」爭議落幕，但當地環境人士認為，大量泥塊堆在沙灘上，大雨沖下去，會造成泥沙淤積，對珊瑚生長非常不利，希望屏縣府加強環境概念，研擬出一套好的漁港清淤方案，怎麼設置緩衝區堆放、分類淤沙淤泥，以免類似狀況再次發生，成為墾丁珊瑚殺手。

墾管處指出，爭議的黑色土塊送專業公司檢測，項目分重金屬及油脂塗料類，共計檢測32個項目，結果顯示全部低於底泥品質指標上限值，且現場養灘的沙石經過這段時間曝曬，呈現白色沙灘景觀，寄居蟹也已回流，請民眾放心。

墾管處副處長許亞儒強調，這次清淤養灘事件讓許多保育人士殷切關心後壁湖潟湖區，未來也會嚴謹要求堆置作業流程，目前沙灘除了厚實也恢復雪白，會提醒施工單位未來「養灘」必須篩除深層底泥塊，確保不會有汙泥混充的情形發生。

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