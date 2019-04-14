抗議屏市復興公園改建 蔣月惠拉白布條抗議

2019-04-14 16:07

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市復興公園即將改建，反對改建案的屏東縣議員蔣月惠為了表達堅持反對的立場，每天到公園大門口拉白布條抗議1小時，強調民眾的心聲不能被淹沒。

屏東縣政府改建復興公園、萬年公園為親水公園工程已經展開，萬年公園已經開始圍籬施工，復興公園則進行樹木的盤點清理，在樹幹上以紅繩做記號的黑板樹全部砍除，其他顏色的樹木則進行移植，沒有繫繩的樹木則是保留在原地不動，整個工程近日將開工，縣府對於蔣月惠要求停止開發、砍樹的訴求不為所動，仍依進度進行，蔣月惠因此每天排定上午11點15分到復興公園大門口拉白布條抗議，堅持自己的立場，今天有不少民眾看到蔣月惠都熱情的打招呼，也表達支持她的立場。

蔣月惠表示，復興公園改建成親水公園，讓很多人長達1年餘無法來運動，親水公園引進萬年溪水，不但容易發生危險，不佳的水質也恐怕引來髒亂及蚊蟲，很多民眾都反對，但是縣府就是執意去做，她不能讓民眾的心聲被淹沒，不同的聲音一定要反映出去，讓社會大眾評論，因此她每天來拉白布條抗議，表達絕不妥協的決心。

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