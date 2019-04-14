頭份上興里私立納骨塔重啟 里民擬成立自救會「擋到底」

2019-04-14 15:35

［記者鄭名翔／苗栗報導］苗栗縣頭份市私立慕恩納骨塔（原寶恩塔）鄰近醫院、大型社區，24年前動工時即遭當地居民強力抗爭反彈，後暫時停工平息爭議，但業者去年重啟施工，上、下興里居民質疑建築執照、使用執照、聯外道路取得未經合法程序，且縣府及業者皆未與居民溝通就擅自動工，今早召開里民大會，擬成立自救會抗爭要求停工。

上興里長陳仁成表示，該座納骨塔早年興建時即遭當地居民反彈，甚至爆發流血衝突，好不容易才擋下該案，但去年起就有民眾發現納骨塔工程「死灰復燃」，由於鄰近醫院、學校、社區、水源保護區，再加上聯外道路窄小，若完工啟用將嚴重衝擊居民生活。有民眾痛批縣府包庇財團，號召成立自救會，將抗爭到底。

苗縣府民政處長彭基山表示，該納骨塔於1991年省政府時代就獲准進行興辦事業計畫，1994年取得建照、2004年取得使照，儘管2005年訂定殯葬法規，但於此之前興辦的殯葬設施仍須依照舊法執行，保障業者權益；後續啟用申請則會依照現行消防、建管設施法規標準審核，並建議業者加強與地方居民溝通，取得共識。

納骨塔業者、苗栗縣議員鄭聚然則反控，當地部分居民為了私利，想強行販售土地才造謠並要脅抗爭，鄭強調，興辦事業及後續建造都合法，未來也將提供優於公立的回饋措施給當地，並以公益心態迎無主墓免費進入，盼民眾理性溝通，「否則誰還敢來頭份做生意。」

苗栗縣議員張淑芬、黎煥強、温宜靜、陳光軒、曾玟學昨則出席里民大會力挺居民。曾玟學指出，納骨塔與醫院、人口繁盛處距離不符苗栗縣殯葬自治管理條例規定，但縣府民政處卻依照1991年的舊法予以核定，呼籲縣府應以有明確限制的新法作為標準，且絕不允許議會比照後龍殯葬園區鬆綁法規。

陳光軒則表示，儘管部分民代力挺民眾，但在議會上恐難敵過多數席次議員，因此仍須居民表達明確態度，若堅決反對設立納骨塔，將會協助並力挺到底；頭份市代會主席温俊勇也喊聲，願出任自救會會長，與河背居民站在一起。

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