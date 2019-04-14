宜蘭徵才博覽會平均起薪28K 返鄉求職者：與期待有落差

2019-04-14 14:54

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭今年度首場求職徵才博覽會，今上午在宜蘭運動公園體育館登場，48家廠商合計釋出825個工作機會，平均薪資約2萬8千元，最高則為月薪6萬元的硬體工程師；不過，有返鄉求職者坦言，宜蘭科技廠平均薪資比北部縣市低約4分之1，與期待有落差。

縣府徵才廠商行業類別，以製造及技術類職缺最多，共釋出448名，平均薪資約3萬元，其次則為餐飲服務類，有129名職缺，平均起薪落在近2萬9千元，另飯店及休閒農場，則是出248個職位，起薪約2萬6千元。

縣府指出，今年度首場徵才博覽會，有多家公司開出高薪職缺，如兆品酒店集團業務主任，月薪每月上看4萬元；另廣運科技硬體工程師，月薪最高可達6萬元，葛瑪蘭汽車客運駕駛長，起薪也有4萬5千元。

據縣府統計，今共有近千名求職者到場面試，遞送履歷者有544人，當場媒合成功有312人次，媒合成功率57.35%。

不過，釋出職缺仍多，但有求職者認為薪資還有「成長空間」；曾在新竹科技廠服務的呂永昌坦言，他在竹科工作多年，近年興起返鄉求職念頭，但宜蘭縣科技廠薪資，與新竹、雙北仍有差距，如新竹機械、科技廠新人起薪約3萬5千元，但宜蘭職業類別相似的工作，起薪約差了4分之1，唯一好處僅是住家裡，可省房租、生活費。

另名游姓求職者則說，宜蘭雖然起薪不高，但至少不用額外負擔房租等費用，她要把握機會，先求有一份穩定工作，累積經驗再尋求更好機會。

縣府勞工處表示，為鼓勵青年返鄉，縣籍未滿30歲青年，在求職博覽會中成功媒合，並工作滿6個月，就可申請穩定就業獎勵金1萬元，就業滿1年，再加發1萬2千元，由政府當靠山，鼓勵縣民留在家鄉工作。

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