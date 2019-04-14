大路竹生活圈升級 保興二路延伸線民主路拓寬近期完工通車

2019-04-14 13:12

〔記者黃佳琳／高雄報導〕永安區保興二路及路竹區民主路是當地民眾往來台17線與台1線的主道路，但民主路近台一線路段路幅僅6米寬，每逢上、下班交通尖峰時段經常塞車、險象環生，立委邱志偉成功向中央爭取2.8億元工程經費，將民主路拓寬為20米，目前正進行最後完工修繕工程，將於近期全線開放通車。

邱志偉指出，隨著多家廠商進駐路科園區，連接台1線及台17線的保興二路和民主路已成為路竹和永安區鄉親上班的必經道路，卻因路寬不夠，每到上下班尖峰時段都嚴重塞車，甚至車禍頻傳。

由於保興二路的拓寬經費已有著落，但為了讓台1線至台17線東西向全線路段暢通無阻，邱志偉自2016年起即多次邀集內政部營建署及高市府府一起會勘協調，最後獲得中央同意將該路段列入年度生活圈計畫道路系統補助計畫，拓寬工程所需總經費高達2.8億元，委由營建署辦理工程設計及施工。

營建署南工處表示，工程開工以來，因既有道路上有台電及電信電桿需配合遷改，自來水管、電信電纜及瓦斯管配合預埋，為克服管遷牴觸問題，也多次召開相關管線協調會議；為保持既有道路通行，採半半施工方式，讓兩側工廠能順利運作，施工過程可說困難重重，所幸在施工團隊努力下將於近期內順利完工。

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